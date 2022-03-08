時序漸入春季，隨著天氣變暖不少民眾開始安排與家人朋友一同野餐露營，都市戶外通路品牌「GO WILD野聚戶外」觀察到蓬勃的台灣露營風氣，也趁此時進駐甫開幕的「MITSUI OUTLET PARK台南」，並推出許多折扣、搭配outlet本身折扣後，更加划算；而無印良品也搭上這波熱潮，除推薦許多適合的商品外，也推出全新商品吸引想要體驗「露營趣」的民眾。

GO WILD野聚戶外進駐MITSUI OUTLET PARK台南，該門市以磚牆、木質地板與挑高設計打造出明亮寬敞的店鋪空間。（GO WILD提供）

GO WILD野聚戶外門市進駐如日系露營品牌CHUMS、法國貴族登山品牌Lafuma和Millet、國際休閒海灘潮牌Billabong等許多國際知名品牌，近期為慶祝品牌台南三井Outlet門市開幕，除了Outlet原有的全館3折起優惠外，即日起至31日止，全館開幕慶2件再8折、單筆消費滿5,000還送獨家限定行動電源。

無印良品異國咖哩速食包，110-190元。（無印良品提供）

無印良品即日起至30日，購買卡式爐(迷你)與專用收納盒享組合優惠價2690元，原價2980元。（無印良品提供）

針對準備春季旅遊的民眾，無印良品推薦如行李箱、滑翔傘布旅行分類可折收納袋、異國咖哩速食包、聚丙烯便當盒等，從打包到飲食一站到位，另品牌也觀察到持續上漲的露營需求，故也推出可舖在地面的聚乙烯野餐墊及卡式爐，其中卡式爐提供兩款尺寸，迷你款式較不佔桌上空間且可收納於另售的專用收納盒，方便攜帶。