美官員：俄事先集結兵力攻入烏克蘭已近百分之百 04:082022/03/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯2月24日全面入侵烏克蘭，目前尚未成功推翻基輔政府，但根據烏俄兩國官員與聯合國的說法，據信已有數以千計的民眾傷亡。(圖／美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名美國高層國防官員今天指出，俄羅斯總統蒲亭在進攻烏克蘭之前所集結的15萬名以上兵力，如今已有將近百分之百開入烏克蘭境內。 不願具名的這位官員說：「這是我們目前的最大估計。」 他說，美國國防部週末期間也已下令增派500名部隊前往歐洲，使歐洲目前的美軍總數達到10萬人。美國設法要防止烏克蘭戰事蔓延到北大西洋公約組織（NATO）會員國境內。（譯者：張佑之）1110308 布林肯：可信通報顯示俄羅斯蓄意攻擊烏克蘭平民 台海局勢緊張 王毅：挾洋謀獨沒有出路、以台制華注定失敗 #烏克蘭 #集結 #美國 #歐洲 #百分之百 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》布林肯：美國與歐洲盟國考慮禁止俄羅斯原油進口 11:482022/03/07 財經 談俄烏衝突 柯文哲：你不尷尬就輪到別人尷尬 15:072022/03/07 政治 拜登、澤倫斯基再熱線 白宮允援助 04:102022/03/07 國際大事 華府對台戰略模糊 胡佛學者：只會壓制美國 04:102022/03/07 焦點新聞 華郵：美歐已在為烏克蘭政府流亡預做準備 06:122022/03/07 國際 《國際經濟》俄烏開戰 美國經濟前途好壞難料(3-1) 08:582022/03/07 財經 美國擬下重手禁俄油 專家預言最慘影響 恐搞垮「自己人」 12:462022/03/07 財經 美歐日協商 擬禁止俄石油進口 22:332022/03/07 財經 名家觀點》西方對俄羅斯制裁 趙俊傑：有更深層目的 10:002022/03/07 兩岸 「美國真在為烏克蘭流亡政府準備！」郭正亮：他判斷是正確的 00:012022/03/08 政治 傳美歐已在為烏克蘭流亡政府做準備 網納悶一事：怪了 10:592022/03/07 政治 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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