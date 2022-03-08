一名美國高層國防官員今天指出，俄羅斯總統蒲亭在進攻烏克蘭之前所集結的15萬名以上兵力，如今已有將近百分之百開入烏克蘭境內。

不願具名的這位官員說：「這是我們目前的最大估計。」

他說，美國國防部週末期間也已下令增派500名部隊前往歐洲，使歐洲目前的美軍總數達到10萬人。美國設法要防止烏克蘭戰事蔓延到北大西洋公約組織（NATO）會員國境內。（譯者：張佑之）1110308