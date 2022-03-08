俄羅斯自2月24日正式侵略烏克蘭，至今（3月8日）已進入第12天。俄烏代表團於台北時間7日晚間10時起，在白俄羅斯舉行第三輪談判。烏克蘭方面表示，未就停戰協議取得重大進展，但是雙方對人道主義走廊方面，取得一些「積極進展」，將繼續與俄羅斯方面進行談判。

烏克蘭遭到俄羅斯入侵攻擊，上週烏俄雙方同意開設人道走廊，好讓平民撤離若干戰鬥地區，但至今還沒有一處已開始運作，俄烏雙方互控彼此違反停火。

烏克蘭協商人員波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特（Twitter）表示，與俄羅斯的第三輪停戰談判於格林威治時間14時（台灣時間今晚10時）在白俄羅斯展開。此前烏克蘭一名談判代表鬆口說，烏國不願在領土完整上妥協，但對討論「非北約模式」持開放態度。

俄國國防部則宣布，在包括烏克蘭首都基輔在內的四座城市暫時停火，開放人道走廊讓平民撤離，但撤離路線卻多半只准前往俄羅斯或白俄羅斯，引來烏方不滿。

俄羅斯首席談判代表梅丁斯基表示，第三輪會談沒有可報告的積極進展，第四輪談判很快將在白俄羅斯舉行。梅丁斯基表示，「我們不要抱有幻想，認為下一步談判會帶來最終結果。」

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，第三輪會談在開放人道走廊方面取得了「一些積極成果」，烏俄雙方同意繼續進行談判。