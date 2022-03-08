【愛傳媒黃珊珊專欄】從今天開始，國中女生的生理用品，由市府來買單！​

只要是在台北市就讀的國中女生，每個月都能在萊爾富商店兌換價值200元的生理用品，品項不限，大家可以自由挑選符合需求的用品。​

大家聽過「月經貧窮」這個詞嗎？女生平均一生要花10萬元在生理用品上，對於弱勢族群來說，其實是不小的負擔。​

3月7日，我到超商當一日店員，帶著學生們一起買衛生棉。月經是一件很正常的事情，不需要感到羞恥，更不用遮掩（所以我沒有給紙袋）。​

要達成月經平權，另一點就是要消除「月經汙名化」，為什麼衛生棉要用小包包或紙袋裝？為什麼衛生棉廣告要用藍色墨水代替經血？本質上就包含了社會對月經的陳舊價值觀。

我希望有天，學生們拿衛生棉可以跟拿衛生紙一樣自然，那我們就成功了！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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