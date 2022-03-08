由於大宗物資價格不斷上揚恐使經濟趨緩的疑慮加深，美股今天出現俄軍入侵烏克蘭以來的再次重挫。

道瓊工業指數狂瀉797.42點或2.37%，以32817.38點作收。

標準普爾指數滑落127.78點或2.95%，收在4201.09點。

科技股那斯達克指數大跌482.48點或3.62%，收12830.96點。

費城半導體指數跌159.99點或4.91%，收3098.93點。（譯者：張佑之）1110308