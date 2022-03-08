大宗物資不斷漲恐使經濟趨緩 美股重挫 07:062022/03/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於大宗物資價格不斷上揚恐使經濟趨緩的疑慮加深，美股今天出現俄軍入侵烏克蘭以來的再次重挫。 道瓊工業指數狂瀉797.42點或2.37%，以32817.38點作收。 標準普爾指數滑落127.78點或2.95%，收在4201.09點。 科技股那斯達克指數大跌482.48點或3.62%，收12830.96點。 費城半導體指數跌159.99點或4.91%，收3098.93點。（譯者：張佑之）1110308 抑制油價 美擬放寬委國制裁、促沙國增產 農曆春節干擾 台聚集團2月營收動能趨緩 #點或 #大宗物資 #不斷 #經濟 #趨緩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大停電 藍委要蔡政府承認能源政策錯誤 14:042022/03/07 政治 《國際經濟》俄烏軍事衝突未解 韓經濟成長不妙 15:492022/03/07 財經 303大震撼 工總要提能源萬言書 04:102022/03/07 財經要聞 《國際經濟》金價漲破2000美元 鈀金創歷史新高 16:592022/03/07 財經 指王美花基層經驗不足 郭正亮：蔡英文對她很有意見 15:542022/03/07 政治 高軟二期基礎設施今動土 2025年完成全區開發 18:452022/03/07 生活 俄烏戰爭4結局 歐洲難全身而退 04:102022/03/07 全球財經 搶宅經濟商機 台中傳統肉舖商轉型網購吸客 17:182022/03/07 財經 蔡政府5年5次大停電 她批名聲全毀：告訴全世界一件事 08:282022/03/07 政治 303大停電王美花被慰留 曾文生暫代台電董座 18:302022/03/07 政治 德2026年前撥2,200億美元 拚工業轉型 11:362022/03/07 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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