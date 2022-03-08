雨停了，「輻射冷卻」發威，今晨各地低溫都不到10度，雲林、嘉義一帶甚至只有8度。中央氣象局指出，這波冷空氣達「強烈大陸冷氣團」標準；白天起冷氣團減弱，各地明顯回暖，好天氣將一連持續至下周日（13日）。未來一周只有一件事要注意，「日夜溫差大」。

春天以來首波「強烈大陸冷氣團」來得快去得也快，氣象局雖低溫特報連發，但白天陽光露臉後，「冷氣團呢？它走了」，氣溫迅速回升，北部高溫來到21度，中南部及東部都可逾25度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，根據最新模式模擬，今起至周四高氣壓影響，各地晴朗乾爽，天氣一天比一天好；周五至下周日仍舒適穩定，僅東半部偶有零星降雨。

吳德榮指出，這段期間北部高溫上看28度，中南部更達30度以上，不過乾爽的環境也讓「輻射冷卻」有機可趁，入夜後到隔日清晨氣溫偏低，民眾外出最好帶件薄外套，注意溫差變化。