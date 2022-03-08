前塞爾提克中鋒「自由」坎特（Enes Kanter Freedom）至今沒有找到新東家，他雖歸咎於政治因素，仍然沒停下自己的砲火。坎特發現在俄羅斯、烏克蘭開戰之後，他的前東家塞爾提克員工在上衣戴著支持烏克蘭的胸針，坎特非常生氣，批評他們是一群「偽善者」。

坎特7日推文表示：「我看見塞爾提克教練團掛著烏克蘭國旗別針，我因為同樣的理由支持敘利亞、阿富汗、維吾爾、香港、西藏、台灣。為什麼我們可以抗議某些國家違反人權，但不能針對特定國家？從俄國賺不到什麼錢是嗎？」

依照坎特的說法，NBA允許他們抗議俄羅斯的戰爭行為，卻不許他們抗議新疆維吾爾族的人權問題，這是雙重標準。「當我穿著球鞋提醒大家關注人權，塞爾提克求我脫下來，威脅要封殺我，塞爾提克現在卻戴著烏克蘭國旗胸針。」「究竟是誰在決定哪些人的命比別人的命更重要？」

坎特最後的NBA足跡是在2021年8月與塞爾提克簽約，11月他取得美國籍，接連攻擊球星詹姆斯（LeBron James）等人的親中立場，發文力挺新疆和台灣。但是開季後他上場時間被大幅壓縮，只剩場均3.7分、4.6籃板。2022年2月他被賣到火箭隊，立即遭買斷釋出，至今沒找到新東家。坎特是否因為得罪中國大陸市場而遭封殺，不得而知。有業界的球探指出是他的打球風格有些過時了，不符聯盟需求。