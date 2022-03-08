英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，根據烏克蘭海軍，烏軍昨（7）日在南部大港敖德薩（Odessa）與俄軍交火中，擊中一艘俄羅斯軍艦，據信這艘軍艦是俄羅斯黑海艦隊（Black Sea Fleet）的瓦西里・畢可夫號（Vasily Bykov）巡邏艦。
網路上也出現駐紮在敖德薩的烏軍，在與黑海上船隻交火的過程中歡呼的畫面。
烏克蘭海軍在臉書上簡短表示：「敵軍再度撤退。」烏克蘭武裝部隊則發布聲明：「今日，3月7日，武裝部隊的海軍陸戰隊守護了敖德薩地區，擊中一艘敵軍船艦。」
英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，根據烏克蘭海軍，烏軍昨（7）日在南部大港敖德薩（Odessa）與俄軍交火中，擊中一艘俄羅斯軍艦，據信這艘軍艦是俄羅斯黑海艦隊（Black Sea Fleet）的瓦西里・畢可夫號（Vasily Bykov）巡邏艦。
網路上也出現駐紮在敖德薩的烏軍，在與黑海上船隻交火的過程中歡呼的畫面。
烏克蘭海軍在臉書上簡短表示：「敵軍再度撤退。」烏克蘭武裝部隊則發布聲明：「今日，3月7日，武裝部隊的海軍陸戰隊守護了敖德薩地區，擊中一艘敵軍船艦。」
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