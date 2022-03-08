俄烏戰爭持續延燒，不少假消息頻傳，讓在台工作的烏克蘭正妹佳娜也忍不住拍片駁斥，包括在她老家附近的城市赫爾松的居民並沒有想當俄羅斯人，烏克蘭的總統也沒有逃跑。面對兩國間的戰爭，她很感謝全球網友的支持，也很希望大家不要吝於加油，因為這對於陷入戰爭狀態的烏克蘭人是很大的鼓勵，也證明他們是對的。另她也特別感謝台灣總統大方捐出1個月的薪水。

烏克蘭正妹佳娜拍影片分享，烏克蘭與俄羅斯的爭持續好幾天，最近她在網路上看到很多感人的影片，因為俄羅斯不僅是入侵烏克蘭，也趁機發布許多假新聞，其中包括宣稱「赫爾松的居民自願當俄羅斯人。」這樣的舉動讓不少當地居民自主發影片反駁，並強調自己是烏克蘭人。

佳娜指出，俄羅斯也放出假消息說「烏克蘭總統逃走了！」但實際上並沒有，烏克蘭的總統每天都會在Instagram上與大家分享最新戰況。

佳娜表示，網上各種支持烏克蘭的影片，引起網友質疑「這樣替烏克蘭加油有用嗎？」她則鄭重回應說，烏克蘭人在打仗，看見全世界的加油打氣，會讓他們相信自己是對的、是被欺負的那邊，覺得世界都站在自己這邊，會很開心，因此她也呼籲大家，如果支持烏克蘭，就不吝嗇你們的加油。

佳娜接著說，她很感謝台灣人與台灣的總統，因為台灣總統從最一開始就很支持烏克蘭，甚至還開了烏克蘭的募款帳號，希望藉由這樣的方式來支持烏克蘭軍隊，而台灣的總統更是直接捐出一個月的薪水。另她也說，烏克蘭與俄羅斯的戰爭，不是只與這兩個國家有關係，而是和全世界都有關。