香港第五波新冠肺炎疫情嚴峻。據新華社報導，正在參加全國兩會的全國人大代表、中國工程院院士張伯禮在接受記者採訪時表示，當前應對香港本輪疫情的重點應放在嚴格隔離管控與重症患者集中救治。他建議，要大膽地使用中醫藥應對此次疫情。

香港衛生署及醫管局7日下午舉行疫情記者會。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，截至7日零時，香港新增2萬5150例確診個案。第五波疫情累計48萬4136例確診個案。

「目前香港每天新增的死亡病例數還是比較多，其中不少死亡患者是安老院的老年人，對這些地方的患者要格外關注，當務之急是要控制住疫情整體蔓延態勢，盡快降低死亡率。」張伯禮說，根據以往的經驗，對於老年患者而言，即使剛感染新冠病毒時症狀並不太重，也要做到「先症而治，截斷病勢」，對香港本輪疫情中有基礎病的高齡患者，一定要送到醫院密切觀測、積極救治，避免其病勢轉重。

本輪香港疫情2月下旬形成蔓延之勢，3月病例數急劇上升。張伯禮建議，為盡快控制住香港此輪疫情，首先要做好患者的嚴格隔離工作，「嚴格隔離管控是非常重要的，這也是建立方艙醫院的意義所在。輕型患者要自覺隔離，特別是要與家屬分開。沒有隔離條件的輕型、普通型患者一定要到方艙醫院接受初步治療，至少能夠做到與家人和社區隔離開、避免傳染給他人。」

張伯禮認為，對於重症患者一定要集中救治。「集中患者、集中醫生、集中資源、集中救治，這樣可以降低患者的死亡率，這是我們兩年多來抗擊疫情過程中總結出的有效經驗。」

張伯禮目前擔任天津中醫藥大學名譽校長、中國中醫科學院名譽院長。他建議，要大膽地使用中醫藥應對此次疫情。在近兩年各地的疫情防控過程中，中醫藥都發揮了重要作用。「中藥在改善患者病情症狀，控制轉重率、降低死亡率、防止後遺症等方面都顯示出一定的優勢。中藥早期介入、全程參與，能夠對預防、治療和康復起到很好的效果。」張伯禮說。

張伯禮表示，過去一年中，大陸國家中醫藥管理局組織專家對中醫藥行業的抗疫經驗、中藥的確切療效等進行了總結梳理。「中醫藥療效有較多循證證據，並逐步被世界認可。我們還針對中藥的作用機制開展了多項研究，目前的研究成果顯示，中藥是通過多種藥效組分作用在多個靶點上對新冠肺炎進行綜合治療，主要的作用是免疫調節，抑制免疫炎症過度活化、抑制炎症風暴的出現，同時還有保護臟器減輕損傷的作用。」