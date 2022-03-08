111年LLB少棒及青少棒國手選拔賽首度移師台東舉辦，並由中華電信及台灣中油公司潤滑油事業部，透過資源的挹注，推動台灣少棒及青少棒邁入下一個巔峰。

中華電信表示，今年少棒及青少棒國手選拔賽將由台灣世界少棒聯盟、中華民國棒球協會、臺東縣政府以及謝國城棒球文教基金共同舉辦，期盼透過賽事周邊活動，普及棒球運動風氣。

台灣世界少棒聯盟（TLLB），為世界少棒聯盟(Little League Baseball，LLB）總會於台灣區之官方認證分區組織，自111年起負責臺灣區（LLB）所有事務，包含臺灣地區LLB推廣、球隊登錄及選拔賽…等，並於國內推廣幼兒及少年棒球運動，增進幼兒及少年國際視野，且自今年起也首度開放球隊使用『網路』加盟，後續賽事報名也將讓球隊至活動官網報名。

中華電信冠名贊助本屆LLB少棒選拔賽，更以「中華電信5G挺棒 舞動精采」為主題，期盼小們除了熱愛棒球，更能感受到自己的努力被看到，展現自我精采，中華電信也將扮演幕後推手，全力支持少棒小將勇奪亞太區代表權，前進威廉波特，重現獲勝榮光，同時，參與「中華電信5G挺棒 舞動精采」棒球公益活動，贊助4所偏鄉少棒球具，並邀請球星至偏鄉舉辦棒球營，紮根基層，培育少棒幼苗。

中華電信並提供所有選手家長Hami Video「運動館」14天免費體驗，讓比賽期間許多少棒選手家長受工作或交通等因素無法到場觀賽，仍能透過Hami Video即時觀看賽事，為孩子們加油。賽事期間，中華電信MOD、Hami Video提供賽事轉播，讓國人一起為小將們精采表現集氣，邁向威廉波特夢想殿堂。

台灣中油潤滑油事業部這次以『潤滑．最缺乏關注的青少棒』冠名贊助「國光牌謝國城全國青少棒錦標賽」，除此，台灣中油潤滑油事業部提供資源缺乏的偏鄉學校球具贊助以及參賽學校機油。

111年中華電信謝國城全國少棒錦標賽將於4月17日-24日、111年國光牌謝國城全國青少棒錦標賽於4月23-5月1日在臺東棒球村舉辦，即日起報名。