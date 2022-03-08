退役獨行俠球星諾威茲基（Dirk Nowitzki）的新書發表到美國了，書名《偉大的諾威茲基－籃球與生命意義》。照例他又要回憶一些往事，像是他職業生涯的最高峰：2011年總冠軍戰對戰邁阿密熱火，面對強悍的兩位球星韋德（Dwyane Wade）、詹姆斯（LeBron James）。

諾威茲基總冠軍賽第4戰前感冒發燒，結果遭到詹姆斯與韋德的嘲笑，兩人以假咳的裝病鬧劇挖苦諾威茲基。他告訴美媒《雅虎體育》說：「那發生在第5戰之後，但我自己沒看見。老實講，我覺得那有點不尊重人。這並未增加我的動力，因為我那時只差1場就要達成我闖蕩聯盟12年所追逐的夢想。」

抱病上陣的諾威茲基在第4戰手感不佳，但末節奮力獨拿10分，幫助獨行俠挽回戰局。接著第5戰他最後關頭攻下超前分，取得聽牌優勢，並於第6戰關門成功，令外界大跌眼鏡。不僅如此，獨行俠該年在西區冠軍戰以4勝1負擊敗雷霆，當年的雷霆陣中有杜蘭特（Kevin Durant）、韋斯布魯克（Russell Westbrook）、哈登（James Harden）3位猛將。

諾威茲基對當年的成就十分自豪，同時保持謙遜，他表示雷霆的大球星那時候還很年輕，熱火也只是詹姆斯、韋德組團的首個球季。「我們確實有一點幸運，但是這不能抹滅我們球隊的功勞。」

多年後諾威茲基在明星賽與韋德見面，兩人之間早已沒有恩怨（韋德在2006年總冠軍戰擊敗諾威茲基），諾威茲基說：「並非所有競爭者最後都能成為朋友，但彼此之間仍能互相尊敬。」