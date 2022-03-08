303全台大停電後，經濟部長王美花保證不會再出現跳電情形，但昨晚台南東區、永康區又因配電變電所地下電纜故障導致饋線跳脫，造成7511戶停電，6天內停電5次，讓不少台南人崩潰，怒喊「停電是不是已經成為日常」。

一名鄉民昨日於PTT台南板發文詢問，東區剛才電跳了一下，「大家有感覺嗎？」貼文隨即引發網友炸鍋討論，「永康也跳電啦」、「為什麼又是永康，真的很扯」、「頻率也太高了吧」、「現在停電跳電是不是已經是日常了」、「這次電費要打幾折」、「這次停電理由又是什麼啦」、「停電停到懷疑人生」、「這都會對電器造成隱患，以後壽命縮短也會認為是自然壞掉」、「這樣三不五時來一下，真的很傷電器」。

針對昨晚台南停電，台電台南區處表示，傍晚6時29分左右，永康鹽行配電變電所因地下電纜故障導致饋線跳脫，造成永康區一帶7511戶停電，緊急派員搶修後，於6時30分復電完畢。

事實上，台南永康區2日晚間就曾因仁德配電變電所事故，導致饋線跳脫，造成6千多戶停電1個多小時；3日全台大停電，當天復電後又因電力不足二度停電；5日晚間又無預警停電4小時，再加上昨日晚間又停電約1分鐘，6天內已出現5次停電情況。