據央視新聞報導，當地時間3月7日，聯合國安理會就烏克蘭人道問題舉行公開會議。中國常駐聯合國代表張軍出席會議，介紹中國國務委員兼外長王毅在大陸全國人大外長記者會中提到的，關於烏克蘭人道局勢的六點倡議，並就解決烏克蘭危機闡述中方立場主張。

中國常駐聯合國代表張軍表示，中方對仍在急劇變化的烏克蘭局勢表示關切，有關平民傷亡上升的報導令人痛惜。中方呼籲保持最大限度克制，切實加大外交努力，讓戰火儘早停下來，有效保障平民生命財產安全和基本需求，防止出現大規模的人道主義危機。俄羅斯、烏克蘭通過談判就建立人道走廊達成共識，中方希望雙方克服執行過程中遇到的困難，確保人道走廊安全通暢。

張軍表示，中國國務委員兼外長王毅提出關於烏克蘭人道局勢的六點倡議。一是人道主義行動必須遵守聯大第46／182號決議確立的人道、中立、公正的基本原則，防止將人道問題政治化。二是全面關注烏克蘭的流離失所者，特別是為收容他們的主要國家提供人道主義援助，幫助其妥善安置。三是切實保護平民，特別是保障婦女、兒童、老年人、殘疾人等脆弱群體權益；努力防止烏境內出現糧食短缺、傳染病等次生人道災害。四是保障人道援助活動順利、安全開展，包括提供快速、安全、無障礙的人道主義准入，保護醫護人員和從事醫療工作人員的安全，保護用於人道救援行動的醫療設備、交通工具和重要民用基礎設施等。五是確保在烏外國人安全，允許其從烏克蘭安全、有保障、不受限地離開，並為其回國提供幫助。六是支持聯合國在對烏人道援助方面發揮協調作用，支持聯合國烏克蘭危機協調員的工作。

張軍表示，在組織中國公民避難和撤離過程中，烏克蘭政府和社會各界給予了友好協助，俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、波蘭、匈牙利、斯洛伐克、白俄羅斯等國也提供寶貴支持，我們向各國政府和人民表示衷心感謝。

張軍指出，烏克蘭局勢發展到今天，原因錯綜複雜。解決複雜問題，需要的是冷靜和理性，而不是火上澆油、激化矛盾。化解烏克蘭危機，必須堅持聯合國憲章宗旨和原則，尊重和保障各國的主權和領土完整；必須堅持安全不可分割原則，照顧當事方的合理安全關切；必須堅持通過對話談判，以和平方式解決爭端。凡是有助於緩和局勢和政治解決的努力，中方都支持。凡是不利於推動外交解決而是拱火澆油使局勢升級的行動，中方都反對。

張軍表示，中方對不斷強化的單邊制裁措施深表關切，這不是解決問題的根本有效途徑，還會產生嚴重人道主義後果，其外溢影響也將給其他國家造成損失。向烏克蘭境內輸送進攻性武器、甚至派遣僱傭軍，可能使局勢更加惡化，帶來更多更大的風險。

張軍指出，中方將繼續為和平發聲、為和平盡力。中方鼓勵俄羅斯和烏克蘭繼續進行直接談判，期待雙方談出結果、談出和平。中方一貫致力於勸和促談，衝突發生第二天，習近平主席應約同普丁總統通話時，就提出願看到俄烏雙方盡早和談。普京總統也作出積極回應。中方願在需要時與國際社會一道開展必要的斡旋。

張軍指出，中方也鼓勵美國、北約、歐盟與俄羅斯開展平等對話，直面多年來積累的矛盾和問題，重視北約連續東擴對俄安全環境造成的負面影響，按照安全不可分割原則，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。