烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於烏克蘭當地時間7日午夜拍攝影片公布自己的藏身地，就在基輔的總統辦公室，他嗆聲：「我沒躲起來，我不怕任何人。」

澤倫斯基在臉書發布貼文：「我就待在基輔，就在班科夫街（Bankova Street），沒有躲起來，而且我不怕任何人，為贏得這場戰爭付出多少代價！」班科夫街是烏克蘭總統府所在地。

他也公布長達8分鐘的影片，前段從辦公室的窗戶向外拍攝，顯示當時正是基輔的夜間，窗外還有基輔的歷史性建築「克米拉米屋」（Gorodetsky House）。

另據英國廣播公司（BBC）報導，澤倫斯基將在格林威治標準時間8日下午5時（台灣時間9日凌晨1時），透過視訊首度向英國國會發表演說。

英國國會下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）表示：「每一位國會議員都希望直接聆聽澤倫斯基發言，他將從烏克蘭直播對我們發表談話，這是下議院的一個重要機會。」