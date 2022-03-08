據《蘭州日報》報導，在蘭州市的大街小巷，機動車駕駛人已逐漸養成習慣禮讓斑馬線，但是仍有一些不自覺的行人存在闖紅燈、跨越隔離護欄、不走斑馬線和人行天橋，亂穿馬路的交通違法行為。為此，即日起，蘭州公安交警開展行人通行秩序整治行動，以無人機從「空中喊話」，提醒不遵守交通安全規則的行人。

報導稱，蘭州各交警大隊執勤民警、輔警將根據行人出行特點，前往易出現隨意橫穿馬路和有安全隱患的區域，對隨意橫穿馬路的行人進行勸阻，並組織行人觀看交通安全警示視頻，用一個個事故案例，敲響亂穿馬路人員心中的警鐘，用交通安全法律法規和日常出行規範，養成良好的出行習慣，切實提高其交通安全意識、杜絕此類交通違法行為的再次發生。

同時，蘭州交警利用「無人機」航拍的方式，空中巡航行人交通違法行為，對定位發現的行人闖紅燈、翻越護欄、不在人行橫道內通行等交通違法行為採取「空中喊話」的方式予以提醒，並聯繫就近轄區民警對其進行勸導。

為確保活動取得實效，蘭州公安交警前往各社區和人流較多的廣場等區域，向過往行人發放宣傳材料、講解交通安全知識，介紹春季行人、機動車和非機動車常見的交通違法行為和安全出行注意事項，勸導廣大交通參與者自覺遵守文明交通規範，養成文明出行良好行為習慣。