《櫃買市場》歐付寶申請上興櫃 08:082022/03/08 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐付寶(6878)送件申請登錄興櫃。 歐付寶成立於100年9月，主要業務為電子支付，董事長為林一泓，總經理為林延壽，目前股本為7.26億元，110年營收為1.08億元，稅後淨損為1955萬元，每股淨損為0.27元。 《未上市個股》歐付寶將登興櫃 歐買尬振奮 歐付寶7日申請登錄興櫃一般板股票 #歐付寶 #林一 #櫃買市場 #申請上 #興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－歐買尬 搶攻元宇宙商機 04:102022/03/02 證券．權證 宏碁智醫單周漲幅 掛帥興櫃 04:102022/03/05 證券．權證 台新證 主辦怡和國際興櫃掛牌 04:102022/03/03 全球財經 賴品妤父涉內線交易 30萬交保 04:102022/02/25 社會新聞 《興櫃股》登興櫃一般版 宏碁智醫闖進百元俱樂部 11:252022/03/03 財經 興櫃新銳國邑 聚焦肺高壓藥物 04:102022/02/24 產業特刊 台股回測半年線 後市看兩大因素 04:102022/03/06 專題周報 不甩俄烏利空 旭德、燁聯躍興櫃黑馬 04:102022/02/26 證券．權證 歐付寶3日辦興櫃前線上法說 04:102022/02/28 全球財經 《櫃買市場》櫃買中心：未受停電影響 電腦系統正常運作 17:052022/03/03 財經 掛牌潮 綠界申購明開跑 04:102022/03/02 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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