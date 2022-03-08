歐付寶(6878)送件申請登錄興櫃。

歐付寶成立於100年9月，主要業務為電子支付，董事長為林一泓，總經理為林延壽，目前股本為7.26億元，110年營收為1.08億元，稅後淨損為1955萬元，每股淨損為0.27元。

《未上市個股》歐付寶將登興櫃 歐買尬振奮
歐付寶7日申請登錄興櫃一般板股票
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