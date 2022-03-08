財政部高雄國稅局表示，111年3月3日全台大停電，營利事業商品或原料、物料、在製品若因此變質、破損而無法出售，可依營利事業查核準則第101條之1規定辦理報廢，核實認列損失。

該局說明，營利事業之商品或原料、物料、在製品等因過期、變質、破損或因呆滯而無法出售、加工製造等因素而報廢者，除可依會計師查核簽證報告或年度所得稅查核簽證報告，檢附相關資料核實認定其報廢損失者外，應於事實發生後30日內檢具清單報請該管稽徵機關派員勘查監毀，或事業主管機關監毀並取具證明文件，核實認定。

該局進一步說明，營利事業每次申請報廢金額在新台幣500萬元以下，應檢附商品、原物料報廢報告表等相關資料，經稽徵機關審核無異常，再依通知補送毀棄過程前後照片(須加註日期)，即可書面審核，免實地勘查。

該局提醒，報廢損失相關申請書表和填寫範例，營利事業可至該局網站「災害損失報備專區」(https://www.ntbk.gov.tw/首頁/主題專區/稅務專區/稅務行政類/災害損失報備專區)自行下載及列印，如對報廢損失有關稅捐減免規定或報備方式有不明瞭者，除可就近向管轄國稅局所屬分局、稽徵所詢問外，亦可撥打免費服務專線0800-000-321查詢。

財政部高雄國稅局也表示，本(111)年3月3日因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，自同年月日上午9時7分起造成停電。考量營業人因受上開停電影響造成營業收入減少或無法營業之情形，該局主動調減查定課徵營業人之查定銷售額及營業稅額。

該局說明，鑑於高雄地區停電情形嚴重，影響商家生意甚鉅，為減輕受上開停電影響之查定課徵營業人營業稅負擔，爰主動調減是類營業人本(111)年3月3日1天之查定銷售額(即當日查定銷售額核減為0)及營業稅額；如有其他特殊情形營業人亦可自行提出申請，該局將派員瞭解營業人之營業狀況，並按營業稅特種稅額查定辦法第3條第1項規定核實調減其查定銷售額及營業稅額。