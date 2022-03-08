精密零組件整合製造廠千附精密(6829)董事會通過2021年財報，營收17.08億元、稅後淨利2.56億元，每股盈餘（EPS）4.9元。董事會亦通過股利分派案，決議擬配息4元，盈餘配發率達約81.63％，以7日興櫃交易均價84.1元計算，現金殖利率達約4.76％。

千附精密董事會亦通過2022年資本支出預算約1.49億元，將於5月26日召開股東常會。公司亦決議擬以私募辦理現增發行普通股，以引進策略投資人，額度不超過1400張，同時決議參與投資某公司私募現增發行新股，交易總金額上限2億元。

2020年7月成立的千附精密為千附(8383)子公司，前身為千附旗下的精密科技事業部門。千附為提高競爭力及經營績效，同年10月將精密科技事業分割移轉給千附精密經營，主要提供光電顯示器設備、半導體設備、國防、航太零組件等精密零組件的整合製造服務。

與包括分割受讓前的2020年擬制財報比較，千附精密2021年營收17.08億元、年增3.61％，為僅次於2019年的17.6億元。毛利率28.71％、營益率18.26％，優於前年26.85％、14.66％。稅後淨利2.56億元、年增達21.83％，每股盈餘4.9元，優於2019及2020年。

以此推算，千附精密去年第四季營收3.89億元，雖季減達22.72％、仍年增9.65％。毛利率29％、營益率18.24％，優於第三季24.29％、15.01％及前年同期22.58％、12.05％。稅後淨利0.62億元，季增4.42％、年增達99.36％，每股盈餘1.15元。

千附精密2022年1月自結合併營收1.55億元，月增達15.63％、年增達37.02％，登近5月高點、亦創歷史第四高。千附精密將於11日轉上櫃掛牌，實收資本額將自5.37億元增至5.91億元，公司對今年營運成長審慎樂觀，看好營運及成長動能均將優於去年。