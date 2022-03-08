2018年黃姓科技顧問公司負責人與已婚的女祕書在辦公室擁吻，洪姓妻子撞見大罵祕書「賤女人」，女祕書控告洪妻公然侮辱，台灣高等法院更一審維持原判決，認定洪妻是情緒表達，並非就不存在之事無端恣意謾罵，判她無罪確定。

判決指出，洪女與黃男是夫妻，提告的女子從2016年5月間起擔任黃的祕書，2018年7月18日下午1點多，洪女在公眾得出入公司辦公室，因認黃與祕書發生越矩行為，大聲辱罵祕書「賤女人」，女祕書提告後，檢方依公然侮辱罪將洪女起訴。

新北地方法院一審判洪女無罪，高院二審判罰5000元，經最高法院撤銷後，高院更一審認為，洪女早已懷疑其夫與祕書存有曖昧之情，案發當日撞見其先生與祕書有親密舉動，衡以夫妻一方撞見另一半與其他異性發生不正常關係時，理當受有相當刺激之常情，實難苛求。

更一審認為，洪女因氣憤而脫口說出「賤女人」之言詞，顯係對女祕書之行為表達不滿、不認同與無法理解之情緒抒發，究非出於惡意謾罵、嘲笑或其他表示足以貶損他人評價之意思，並未逾越社會通念或人民法律感情所可容忍之界線，判決無罪確定。