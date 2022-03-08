Android用戶小心了，英國網路安全公司NCCGroup日前發現Google Play商店裡4款防毒App，包括下載次數達5萬次的Powerful Cleaner, Antivirus及Alpha Antivirus, Cleaner等，藏有新型惡意木馬病毒，會盜取用戶的手機憑證及登錄網路銀行的憑證，偷走銀行帳戶存款。

該報告指出，「SharkBot」這款木馬病毒藏在多款手機防毒軟體中，還會繞過Google Play 的安全審查機制，吸引Android用戶下載，下載有木馬病毒的App之後，手機的簡訊會被攔截，藉此盜取手機憑證，以及登錄網銀的憑證密碼，接著偷偷將網銀App啟動自動轉帳匯款系統，暗中把用戶的網銀存款搬光。

防毒APP「Powerful Cleaner, Antivirus」藏有木馬病毒，在Google Play商店中已高達5萬次下載。(翻攝自Google Play)

而有夾帶「SharkBot」木馬病毒的4款App包括下載突破5萬次的「Powerful Cleaner, Antivirus」、「Alpha Antivirus, Cleaner」、「Atom Clean-Booster」及「Antivirus, Super Cleaner」，目前Google Play商店中已將後2款App下架。

Alpha Antivirus, Cleaner的防毒APP也藏有木馬病毒。(翻攝自Google Play)

研究人員建議用戶趕快刪除、卸載這4款App，提醒若要安裝防毒App最好選擇有知名度的廠牌。