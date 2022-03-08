南韓新冠疫情持續延燒，Omicron變異株成當地主流病毒，每日感染人數激增，政府2月宣布不再蹤追跡，在演藝圈更是人人自危傳出不少藝人確認，昨(7)日據南韓媒體報導，性感天后泫雅確診新冠肺炎，經紀公司也證實了消息。

南韓新冠疫情持續擴大，幾乎每日都會傳出藝人確診消息，性感天后泫雅也無法避免染上新冠，已打過2劑疫苗的她，日前身體不適呈低燒症狀，因此接受Covid-19 檢測，結果呈現陽性，而泫雅所屬經紀公司證實此消息，「並宣布泫雅將停止所有預定的活動，進行居家隔離，且會盡最大努力確保藝人盡快康復，並不會忘記遵守政府規定的隔離指南。」經紀公司還向粉絲們喊話「不要擔心，並將繼續告知泫雅的情況。」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922