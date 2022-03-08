台灣3日大停電造成超過100億的損失，行政院長蘇貞昌7日做出的懲處，包括准許台電董事長楊偉甫及總經理鍾炳利請辭，另責成經濟部長王美花於6個月內，督導台電提出強化電網韌性建設的完整計畫。對此，資深媒體人趙少康認為，民進黨能源政策失敗才是問題所在，總統蔡英文一人的專斷獨行，害慘全台2300萬人。

針對303全台大停電，趙少康今（8日）在臉書發文指出，台電有這麼多個發電廠，過去不可能沒有發生過類似興達電廠這次的錯誤，興達開關場發生事故時，興達的發電量只不過佔全台的2%，為什麼就造成這麼大的停電災情，以前為什麼就不會發生牽一髮動全身的慘劇，是現在的電網比以前脆弱嗎？王美花督導強化電網韌性建設就能解決問題嗎？台電的發電量真的足夠嗎？台電頻頻降壓降頻，對電網設備沒有影響嗎？

趙少康直言，自己相信台電懂技術的人很多，台電高層都沒有人敢向蔡英文、蘇貞昌報告2025非核家園的綠能20%、天然氣50%、燒煤30%是達不到而且極具風險的嗎？也許董事長、總經理不敢說實話，怕說了上面不但不聽反而不高興會被換掉，而副總經理級的知道像這樣頻繁出事，總經理沒多久就會被轟下台，很快就會輪到他們升官，所以大家都默不吭聲裝傻，「假裝房裡沒有大象」。

另外，針對民進黨能源政策，趙少康認為，現在已經是2022，自己可以預測2025蔡英文的20/30/50%非核能源分配根本做不到，他要請蔡英文公佈6年前世界第一流的能源專家都是哪些人？讓這些人出來說明為什麼會給蔡英文這樣的建議，同時接受其他專家的檢驗，「蔡英文一人的專斷獨行，會害慘全台的2300萬人」！