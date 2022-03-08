台語歌手出身的女星李愛綺(原藝名李嘉)，4年前在北市精華地點租了一間公寓開設健身房，去年卻因租金問題與房東鬧翻，如今已搬到新址重新營業，但一個多月前因虧損而不得不關門，李愛綺受訪時，將部分責任歸咎於前房東，前房東不甘遭抹黑，如今跳出來指控李愛綺欠租265萬落跑，痛批她是「假面藝人」。

據《鏡週刊》報導，李愛綺夫妻經營的健身房「The KEY FITNESS」原位於台北市敦化南路某5層樓公寓，算是東區知名的黃金店面，房東陳先生透露，這店面在蕭亞軒開設精品店時，李愛綺夫妻就有過來看房子，蕭亞軒於2017年退租，李愛綺隨即表示想租下，隔年簽了10年租約，約定每月租金50萬，李愛綺當時要求裝潢期3個月不收房租，房東也答應。

李愛綺當時將公寓1樓打造成咖啡廳，2到4樓是健身房，5樓則是半露天酒吧，只是開業9個月後，李愛綺吐露健身房會員數未達目標，用這理由跟房東協商房租降成40萬，並表示等到會員數到達600人，房租差額會分2年按月攤還，陳先生勉強答應，但雙方簽下協議時，也約定了如若李愛綺中途解約，仍須補足租金差額。

不料簽了降租協議後不久，李愛綺又來拜託，希望每月1日的繳租日能延遲2週，房東仍同意，而2020年疫情爆發，李愛綺吐露經營艱困又要求降租金，陳先生表示須回家跟老婆討論，但3天後，李愛綺找了記者到健身房採訪，表示自己央求房東降租，希望對方能給她喘息空間。

對此，陳先生氣憤地說，他看了報導才知道李愛綺在媒體面前裝可憐，「把我形塑成冷血房東，網友都留言罵我惡質，朋友還打電話來問我為什麼不願意降租？」，而之前李愛綺要求降租跟延繳租金，他明明都答應，何來冷血之說？而陳先生雖然不滿李愛綺的作法，但最終仍考量疫情影響心軟降租3成，為期3個月。

時間到了去年1月，陳先生發現李愛綺沒繳租金，打電話給她沒接，幾天後就收到李愛綺來信，信中表示她接到建管處的公文，有人指控該公寓及電梯無使用執照，5樓是頂樓加改裝潢不能用來營業，要求限期改善否則開罰，李愛綺表示因為法令問題無法繼續租，且不排除向房東索賠裝潢等費用。

但房東陳先生表示，他是房屋所有人沒錯，可承租者租屋要拿去做什麼用途、該申請何種執照如相關營業登記證、消防安檢及防火建材是否合規定之類，是承租者的責任，並非房東該負責處理的，陳先生更加碼爆料，李愛綺將5樓作為半露天酒吧，晚上了還將音樂開得很大聲，被鄰居投訴但也沒改善，可能因此被檢舉，認為這並非房東的問題。

對於這場糾紛，雙方約見面商議，李愛綺方面由先生及其助理出席，不但當場要求解約，還求償500萬，但陳先生認為不合理，建議訴諸司法，過程中李愛綺的先生一度落淚，協商最終破局，到了去年2月，陳先生再度沒收到租金，李愛綺則拒接他電話，陳先生只好向區公所申請調解，李愛綺接到調解通知後才終於聯絡了房東，並要求租金砍半才續約，但房東拒絕，李愛綺接著表示因為健身房生意不好希望提前解約，只租到該年度4月，並要求用押金抵1到3月的房租，4月因為不會營業所以不付房租。

最終李愛綺夫妻片面終止合約，也結束健身房營業，但去年5月，他們又在市民大道四段新址重新開幕，陳先生才發現健身器材他們早搬到新址，懷疑李愛綺當時說租金降半價才要續約根本是虛晃一招，而他計算了李愛綺夫妻所積欠租金、降租差額及違約金，共欠265萬，因此向法院聲請強制執行，但發現李愛綺名下僅一間夫妻共同持有的房產，而她持有的部分，房貸額度已貸滿，所以扣不到任何錢。

陳先生最終撤了強制執行，直接找李愛綺協商，雙方協議欠款降為115萬元，李愛綺開出60萬與55萬兩張支票，承諾會於去年11月跟今年4月分兩次兌現攤還，但去年11月那張支票卻因存款不足跳票，但李愛綺拒絕出面解決。

陳先生氣憤難耐，直言自己不是像乞丐一樣一直去跟他要錢，他原先不想追究欠款問題，但看到李愛綺開的支票跳票，而健身房仍在營運，臉書又常貼出度假、吃美食的照片，還放上跟先生一起上街頭做公益的照片，認為他們企圖營造正面形象，讓陳先生氣炸，痛批李愛綺是「假面藝人」。

陳先生透露，雖然李愛綺夫妻的健身房於今年1月再度停業，但李愛綺接受媒體訪問時竟又亂放話，將營運不善與虧損的原因，怪罪是房東推卸責任、鄰居檢舉等，讓陳先生忍無可忍，決定出手，首先針對60萬支票跳票的部分向法院聲請支付命令，之後不排除對李愛妻夫妻提出民事告訴，好討回欠款。

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