受到俄烏衝突、美國打算制裁俄羅斯石油的衝擊，7日全球股市大跌，台股也跌557.83點、失守年線，讓股民無不叫苦連天。有網友就今（8）日一大早就表示已經一夜沒睡好，想知道違約交割會怎樣，「是不是要開始挨家挨戶借錢了？」

7日台股終場收在17178.69點，大跌557.83點、失守年線，還創下4個月新低，外資大幅賣超822.4億元，金額創史上第2高，但證交所表示台股基本面良好，將密切注意國際事件對台股影響，若發生非理性連續下跌，會配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。

今日一大早就有PTT鄉民發文表示「等等可不可以不要開盤？我好怕」更透露自己一夜沒睡好、手在抖了，想知道「違約交割會怎樣啊？是不是要開始挨家挨戶借錢了？」

一文引起其他網友共鳴，紛紛說「違約交割就大不了一輩子不跟銀行往來」、「突然休市更要怕吧」、「關廁所更可怕吧，到時候開盤報復性補跌」、「你還有器官啊，不要怕」、「今天有點冷，睡公園的注意保暖」、「這幾天借錢的肯定爆炸多人」。

也有網友對台股相當有信心，說「歐印（all in）台積電」、「放空啊，這次要大賺特賺」、「做空不就得惹，一日致富就是現在」、「別人恐懼我貪婪」、「怕什麼，我知道你還有錢」。