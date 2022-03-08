大陸女星Angelababy（楊穎）擁有甜美臉蛋與清新氣質，出道以來受到大批粉絲的喜愛，即使與男星黃曉明於1月底宣布離婚，共同撫育兒子小海綿，也絲毫不影響他的高人氣。但人紅是非多，離婚後積極衝刺事業的她，近日卻遭人爆料在上海密會富商遭到隔離，引起網友熱烈討論，而Angelababy及貼身助理也都出面回應了。

昨（7）日在大陸微博上瘋傳一則聊天對話紀錄，內容直指Angelababy近期曾前往上海嘉定，與一名當地富商偷偷約會，沒想到該社區卻疑似爆出有人確診，害得Angelababy被強制隔離，群組裡的網友還暗示「你做核酸的時候看好，說不定能碰到了」，其他人一看立刻留言「有baby做核酸的照片嗎」、「這就要把目標所在我們小區樓王」、「哇，驚天大瓜」、「嘉定約會比較低調啊，真會選地方」，也有人忍不住詢問「都戴著口罩，怎麼看」，底下則有人立即回覆「身材」掀起熱烈討論。

昨日網路上開始流出Angelababy在上海密會富商的對話截圖。（圖／微博）

消息傳開後，Angelababy晚間便曬出9宮格美照，PO文表示「還在努力上班中，大家下班了嗎」間接打破自己遭到隔離的謠言；Angelababy的貼身助理看到謠言後也忍不住在微博上怒嗆造謠者「少造謠，容易爛嘴」。隨後，也有網友PO出巧遇Angelababy正在拍戲的照片替她澄清，才讓外界停止猜測。

昨日網路上開始流出Angelababy在上海密會富商的對話截圖。（圖／微博@angelababy）