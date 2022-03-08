男友早洩怎辦？一名女網友透露，每次與男友激戰，對方5分鐘就結束，但某天表現變超好，整整撐了15分鐘。讓她忍不住好奇背後原因，結果男友竟傻笑說「網上都說想著討厭的東西就會持久，所以他剛剛都想著自己的爸爸！」原PO聽完既傻眼又想笑，貼文吸引上萬人朝聖，引起熱議。而泌尿科醫師程威銘則說，平均男性激戰約4至10分鐘會射精，因此小於1分鐘的人才會被算是早洩。

一名女網友近日在Dcard上發文提到，她與男友首次發生性關係時，對方在一分鐘內就「棄械投降」，而兩人在一起至今已經快4年，但男友在床上一直都是快槍俠，雖不至於1分鐘結束，但通常撐個3到5分鐘就是極限了。

女網友透露，男友每次「早洩」都說是她太性感，讓他把持不住，而男友為了提升床上表現，很積極上網做功課。而最近某次激戰，男友出乎意料的持久，讓原PO在事後忍不住詢問原因，不料，男友卻給出令人啼笑皆非的答案，男友說，由於網上都說只要想著討厭的人事物，就能比較持久，因此他在衝刺的過程中都是想著自己的爸爸。

貼文被轉貼到Dcard粉專以後，吸引了上萬人朝聖狂讚，不少網友笑說，「我衝刺的時候會背週期表，有背會弄到半小時左右，沒背大概10分鐘」、「心裡要唸99乘法表」、「思考微積分」、「是否有感受到突然一陣孝心洋溢的氛圍呢？」

也有網友建議原PO男友去看醫師，找出究竟是生理上的問題，還是心理上的。不過，泌尿科醫師程威銘曾在YouTube影片中說過，早洩在醫學上的3個定義為「時間不夠長」、「能否控制射精」及「伴侶是否滿意」。根據研究指出，男性平均4至10分鐘就會射精，如果少於1分鐘才算早洩。

而原PO也補充回應，她跟男友不是性慾很強的類型，平均下來一個月也只會做4至6次而已，有可能男友匆匆結束是因為不常做，但也沒有關係，因為她不會為了這種事和男友分手，但還是很謝謝大家的意見。