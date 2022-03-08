女星謝忻近年來衰事連連，原以為她走出和浩角翔起成員阿翔不倫戀風波，近日又傳出她拍寫真中一組未修圖的毛片外流，照片中她挑戰沒穿內衣，兩點若隱若現，讓謝忻無奈認了照片主角是她，為此已經報警以維護自身權益，7日案件轉由新北市汐止警分局偵辦後，據週刊報導，警方已通知當天所有在場成員一一到案說明。

謝忻日前發文認了上空露點照外流，她強調是為了讓粉絲看到不一樣的自己才有推出新書寫真的計畫，也花了許多時間拍照，「有些可能尺度大了些，有些可能根本拍得不好看，但本來就都是試造型、試感覺、試情境的毛片」，也無心炒新聞，未料照片在未經修飾的情況下外流瘋傳，不明白始作俑者居心何在。

為此，謝忻本月1日下午6時就在攝影師的陪同下到松山分局報案，質疑是攝影公司的雲端硬碟帳戶遭駭客入侵，但由於公司位置在新北市汐止區，北市警方依案發地管轄原則，將案件依單一窗口轉予新北市汐止警分局偵辦。

據《鏡週刊》報導，汐止警分局稍早透露辦案紀錄，表示該案交由該分局偵查隊科偵小組執行調查，目前查扣了攝影師公司電腦硬碟和雲端帳戶登入記錄檔，盼從中抽絲剝繭找出真相，也已經通知當天整個攝影團隊及所有拍攝時在場的所有工作人員到警局說明，目前以「妨害電腦使用罪」方向處理本案。