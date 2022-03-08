俄烏戰爭僵局未解，歐美各國有意將經濟制裁目標轉至俄羅斯石油上，以禁運方式牽制普丁的行動，此消息一出馬上讓原油價格飆至近14年新高，股市也因擔憂高油價與高通膨出現重挫，台股昨（7日）慘跌逾550點，收在17178.69點，今（8日）開盤再重挫超過250點，失守萬七大關，台積電早盤一度再殺15元至561元。

台股昨慘遭外資狂砍822億，創下外資單日賣超歷史第二高的金額，其中台積電重挫19元（約3.19%）至576元，聯發科大跌超過5%跌破千元，台股十千金剩九千金。昨電金傳族群幾乎全趴地，僅中鋼、台塑化等個股能避免遭狙擊。

儘管昨日投信連24日買超台股合計677.98億元，超越2007年連續26日最長買超紀錄時所創下的652.61億元紀錄，且官股券商單日大買167.68億元，同樣改寫歷史最大單日買超金額，皆未能阻止指數回測今年低點。

對此，富邦投顧董事長蕭乾祥認為，考量俄烏衝突仍未化解、近期原物料價格高漲情況將加重通膨疑慮及美國聯準會（Fed）後續升息力道，國際股市疲弱氛圍下，台股隨月線高檔交叉向下的修正走勢仍需時間方可化解，因此指數上半年再行創高機率降低，短線急跌或有跌深反彈機會，屆時建議調節減碼，靜待外在利空鈍化、中長期技術指標修正告段落後，再行低接回補中長線部位。