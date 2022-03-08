現年52歲的南韓「酷龍」成員具俊曄，今（8）突然於IG上發文透露，不久前得知大S（徐熙媛）離婚的消息，便找到了20年前的電話並主動聯繫，最後兩人重新有了連結，並認為過去錯過太多時間不想再浪費，於是主動要求結婚，而大S也答應了求婚，並發文回應「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切讓我一步一步走到現在的所有」，網友看到後都相當震驚。

藝人大S（徐熙媛）與汪小菲（後改名汪少菲）在去年11月閃電宣布離婚，10年婚姻畫下句點，而恢復單身的汪小菲隨即被陸網爆出，在離婚前就與「翻版朱茵」的26歲女星張穎穎關係親密，雖汪小菲第一時間駁斥傳聞，不過他與張穎穎的緋聞依舊不間斷，也被網友拍到許多交往鐵證。

而大S離婚後行事作風更加低調，就連妹妹小S都閉口不談相關話題，不過今（8）日韓國酷龍成員兼知名DJ 具俊曄（구준엽）近日卻透過IG宣布與大S結婚，令外界跌破眼鏡，沒想到大S隨後也在IG及臉書粉絲團上以「歐爸」稱呼具俊曄，並貼出具俊曄的內容證實結婚消息，再度於網路上掀起熱烈討論。

根據南韓媒體的報導，小倆口已在韓國完成結婚登記，近期具俊曄也將飛來台灣與大S會面並完成結婚登記，他還大方透露之後會先來台灣度蜜月再回到韓國，至於婚後是否與大S定居在韓國則沒有特別說明。