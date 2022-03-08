聯合國人權理事會第49屆會議7日根據中國2021年提交「在人權領域促進合作共贏」決議要求，舉行關於在新冠肺炎疫情和復甦努力中加強技術合作、保護弱勢群體權利問題專題討論會。陸外交部人權事務特別代表李笑梅在會上表示，中國有力應對新冠肺炎疫情，同時高度重視疫情期間弱勢群體權利保障；呼籲各方同等重視和保障各項基本人權，充分考慮和照顧弱勢群體特殊處境和需求；建立充分、全面、可持續的全民社保體系，不斷增強人民獲得感、幸福感、安全感。

李笑梅也呼籲積極回應中方提出的全球發展倡議，加快落實2030年可持續發展議程，在發展中促進和保護人權，切實提高弱勢群體發展權和經社文權利的保障水準；奉行真正的多邊主義，在全球範圍內公平分配疫苗，加強技術援助和能力建設。中方願同各方加強團結合作，分享有益經驗和良好實踐，保護好受疫情影響最嚴重的弱勢群體。

根據中新網報導，玻利維亞副外長馬馬尼表示，新冠肺炎疫情讓各方更加認識到健康權的重要性，但一些壟斷企業仍將利潤置於人的生命之上，使發展中國家難以公平獲得新冠疫苗和藥物。玻利維亞讚賞中國政府向玻提供數百萬劑疫苗和其它防疫物資，呼籲各方在疫苗等領域展開技術合作。

象牙海岸代表非洲國家發言，支持中國提出「在人權領域促進合作共贏」決議，歡迎決議強調構建人類命運共同體的重要性，呼籲國際社會維護多邊主義，實現合作共贏。