Netflix真實犯罪紀錄片《Tinder大騙徒》播出後引起廣大迴響，劇情描述一名自稱身家上億的以色列「鑽石王子」Simon Leviev（本名Shimon Hayut），在交友軟體上利用各種手法哄騙多位女性，讓她們以為自己遇見白馬王子，受騙女子不斷借錢給Simon Leviev，最後卻是被騙財騙色的悲慘結局。

其實不只《Tinder大騙徒》，網路交友詐騙案例層出不窮，很多人都以為自己絕對不可能被騙，但這些「愛情騙子」的手法高超，一不小心就會落入他們的陷阱，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議交友詐騙會用哪些套路，並帶你了解如何避免！

NO. 10 假談異國戀稱要來台找你

或許是因異國戀總給人一種神秘感，有些人會特別嚮往與不同國家的人交往，許多騙徒就利用這個弱點行騙，通常這種騙徒都會假裝自己在戰亂國家，聲稱自己遇到戰爭急需用錢，或是不斷喊話「想去台灣找你」，要你贊助他機票錢、車馬費。

若真的遇上，可先冷靜思考並查證，或撥打165反詐騙專線，例如先前雲林一名女子欲匯款給位於葉門的網友，不過警方發現匯款帳號根本是台灣郵局，直接攻破詐騙集團謊言。

NO. 9 約見面都用理由推託

在交友軟體認識了一段時間，兩人已進展到曖昧關係，不過每當你約他出門吃飯、看電影，對方都只會說「工作太忙了，下次吧」、「今天不方便，改天去找你」，這時可就要提高警覺！

因為感情若想有進一步發展，通常會跟對方見面，實際感受相處是否適合，之前就有一名女子認識自稱在酒店上班的騙徒，邀約對方出門見面，對方卻要求女子必須購買點數才能讓他放假，女子購買點數後，對方才坦承自己是詐騙集團，所以遇到約不出來的情形，務必要小心謹慎。

NO. 8 認識不久就論及婚嫁

如果現實生活中沒有遇到合適對象，很多人會轉往交友軟體尋求真愛，遇上講話投緣、條件不錯的對象，對方又很快就表明好感的話，很難不「暈船」陷入熱戀。

但是許多詐騙集團會利用人心害怕孤獨的弱點，在你空虛寂寞覺得冷的時候乘虛而入，認識沒多久就進展到曖昧、交往，甚至論及婚嫁，當你全心投入這段感情時，騙徒就會要求「因為我是你的伴侶，所以你要匯款、買禮物給我」，所以交友軟體不是沒有真愛，只是在決定交往前應該先多方觀察，別一股腦投入新戀情。

NO. 7 傳私密照要求你也回傳

除了在網路上假裝自己是你的真命天子／女外，詐騙集團也會設下桃色陷阱，傳送私密照片、影片給你，邀請你也拍下自己的不雅照片回傳。之前就有一名男大生認識正妹網友，在網友慫恿下傳送私密影片給對方，結果遭到對方恐嚇，若不依照指示匯款、買遊戲點數，就要散佈男大生的私密影片，令男大生相當害怕。

其實只要在網路上傳送私密照片、影片，都有資料外洩的風險，因此不管是不是遇上詐騙，都必須要好好保護自己，不要輕易發送私密照片與影片。

NO. 6 謊稱家人生病急需用錢

在網路上認識一段時間，雙方看似有一定的認識，對方有天突然說「因為最近爸爸生病，我急需用錢，不曉得能不能跟你借個10萬？」由於你對他有點好感，再加上對方營造出「孝順」的形象，令你的同情心作祟，馬上就匯款到他的帳戶，不料借了一次就有下一次，對方不斷借款，甚至答應會寫借據，然而就在你向他催款的那天，才看到自己已被對方封鎖。

這是相當常見的詐騙手法，就連借錢給家人、朋友都不一定討得回來了，何況是借給一個認識沒多久的人，若真的想幫助對方，可詢問是否有其他替代方式，不一定要有金錢往來。

NO. 5 在社群狂曬名牌炫富

《Tinder大騙徒》男主角Simon Leviev為了營造自己「多金男」的形象，時常在社群網站上發出名錶、超跑、私人飛機等照片，讓人心生羨慕，許多女性因此上鉤，期望能與他發展親密關係，等到獲取這些女性的信任後，Simon Leviev開始謊稱自己會被競爭對手殺害，希望女性能給他錢度過難關。

之前也曾有詐騙集團假冒成跨國企業家，要求受害者匯款幫忙，不過警方一針見血點破「如果是大企業家，怎麼還需要跟你借錢呢？」才讓受害者馬上清醒。

NO. 4 聊沒多久就要換LINE

「我平常很少開交友軟體，不如你加我LINE吧！」網友提醒，若在交友軟體上認識沒多久，對方就要求換到LINE上聊天，務必要提高警覺，因為這是常見的詐騙手法之一，通常交換LINE後對方就會開始異常熱絡，每天狂傳訊息給你，營造出親近的氛圍，等到你相信他後，便開始要你匯款、買點數。

網友表示，交友軟體上還是有認真經營感情的人，若想換LINE不是不可，只是如果對話談及金錢，就得先去查對方身份的真實性。

NO. 3 盜用正妹帥哥照片與身份

網路交友無非是想找段穩定關係，若剛好遇上外表亮眼的帥哥或正妹，一般人應該都會心動不已。不過詐騙集團就是看上這點，時常會盜用他人照片與身份，謊稱自己是個性單純的正妹、喜愛運動的陽光帥哥。

其實破解手法相當簡單，網友提出「以圖搜圖」是最方便的做法，若是詐騙集團，就可看到其照片根本是圖庫或是國外名模的照片，不是真人；另外直接約對方出門也可見真章，不過與網友見面時，務必選在人多的公共場合，保障人身安全。

NO. 2 每天甜言蜜語關心你

寂寞經濟興起，許多人在交友軟體上尋求「陪伴」的感覺，仗著與網友沒有現實生活的交集，就不斷對陌生人吐露心事，不過有些詐騙集團就會抓準這個弱點，不斷對你花言巧語，「寶貝」、「親愛的」親暱稱呼樣樣來，時間久了讓你誤以為彼此是親密伴侶，接著騙徒就利用你的信任開始行騙。

網友認為這種甜言蜜語攻勢很難抵擋，畢竟誰不想被好好呵護呢？但是遇到一下子就太熱絡的網友，還是得先冷靜觀察他的一舉一動，避免受騙。

NO. 1 自稱投資大師要你入股

追求財富是許多人的人生目標，如果有人無償教你怎麼投資股票、告訴你怎麼賺大錢，很少人能抵擋住誘惑，詐騙集團常用手法就是聲稱自己是「投資大師」、「理財高手」，言談中故意講難懂的專有名詞，讓你以為他很厲害。

通常這種騙徒會搭配炫富技巧，不時透露他透過投資賺了多少錢，並且親切邀請你「聽聽看我怎麼賺錢，反正也沒損失嘛！」加上現在虛擬貨幣、NFT等投資工具正夯，詐騙集團也趁勢發展新型詐騙手法，切記投資勿輕信某個人的說法，自己多研究比較才是正確作法。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年03月02日至2022年03月01日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『網路交友詐騙手法』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」