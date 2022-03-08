據中國大陸外交部官網消息，昨天（3月7日）深夜，陸國務委員兼外長王毅和歐盟外交與安全政策高級代表博雷利、匈牙利外長西雅爾多通電話等2人，就俄烏危機通電話。與博雷利通話時，王毅表示，中方鼓勵俄烏雙方和談；和西雅爾多通話時，王毅感謝匈方近日為中國公民順利撤離提供的便利和協助。

3月7日，王毅應約同博雷利通電話。博雷利通報了歐方對當前烏克蘭局勢的看法和立場，表示現在最要緊的是停火，避免再發生大量人員傷亡。歐方支持通過談判解決問題。中國是一個愛好和平的大國，希中方發揮作用鼓勵促成停火，推動當事方走上談判和政治解決的道路。

王毅表示，中方對烏克蘭局勢走到這一步感到痛惜。制裁解決不了問題，升級制裁反而會使局勢更加複雜擴大。當務之急是避免人道主義危機。中方已公開提出防止烏發生人道主義危機的六點倡議，主要目的是推動國際社會形成合力，避免烏人道狀況進一步惡化。

王毅說，各界還要鼓勵俄烏雙方舉行和談。中方一開始就主張對話。希望國際社會支持俄烏進行認真談判，不僅要談下去，而且要談出停火、談出止戰、談出和平。中方願在力所能及範圍內繼續為局勢緩和發揮建設性作用。也希望看到歐方將來同俄方就歐洲安全問題進行全面、認真的對話，本著安全不可分割的原則，形成均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。

王毅說，當前形勢下，中歐作為世界兩大力量要共同努力，籌辦好中歐領導人會晤，向世界發出積極、正面的信號。

博雷利表示，歐方願與中方共同推動歐中關係進一步向前發展。

此外，昨天（3月7日）王毅應約同西雅爾多通電話。西雅爾多表示，匈方感謝中方為歐洲實現和平、避免烏克蘭局勢進一步升級所作的努力。匈方願為在烏中國公民撤離並回到祖國提供幫助。希進一步提升匈中互利合作水平。

王毅表示，中方對當前烏克蘭局勢感到遺憾。希望歐方秉持戰略自主精神，在解決目前的烏克蘭危機以及下一步構建歐洲安全機制問題上發揮更積極主動作用。

王毅說，中國政府當前一項最重要任務就是全力保障在烏中國公民的安全。感謝匈方近日為中國公民順利撤離提供的便利和協助。這體現了中匈兩國相互支持、相互幫助的好傳統。中方高度贊賞匈政府長期奉行對華友好政策，將一如既往支持深化兩國互利合作，爭取更多成果。祝願匈牙利人民繼續沿著自主選擇的道路向前邁進並取得更大成績。