大震撼！大S宣布再婚 新郎是韓星「酷龍」：將來台蜜月

大S去年和汪小菲結束10年婚姻後，今(8日)爆出大S吃回頭草，和多年前曾交往的韓國男團成員具俊曄於韓國再婚，稍早大S本人已經在IG證實此事，表示：「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切讓我一步一步走到現在的所有。」

敢愛敢恨的大S過去和大她7歲的光頭造型走紅的具俊曄有過一段情，當年具俊曄被封為韓國10大舞王之首，與姜元來組成韓國團體「酷龍」，大S自稱是迷妹不僅倒追具俊曄，還安排男方在台灣的工作，甚至親自接機，帶具俊曄到台灣遊玩當地陪，最後終於迷妹上位成為女友，但具俊曄疑因偶像包袱，多次不肯在鏡頭前讓愛，讓大S心碎不已。

大S轉發具俊曄結婚官宣。（圖／翻攝自hsushiyuan IG）

當時週刊曝光大S和具俊曄私下互動甜蜜，用外套綁住彼此的照片，但具俊曄受訪卻嚴正否認，甚至公開拒絕上節目《娛樂百分百》，令大S大受打擊，在節目分享此事心碎噴淚，多年後，具俊曄上節目《改變世界的Quiz》才首度鬆口曾和大S交往過，表示：「原本想把這秘密帶進棺材」。

具俊曄後來上節目認了與大S交往過1年。（圖／取自《MBC》韓網）

具俊曄直說，他為了大S學習中文，大S也為他將韓文學好，兩人當時都是大紅人，約會時會帶大眼鏡和帽子喬裝，不讓民眾發現，兩人交往一年多後，因為公司介入下禁愛令不得不分手，具俊曄隊友姜元來更補充，大S因為跟具俊曄交往，名氣更翻紅，才成為台版《流星花園》因此紅遍全亞洲。