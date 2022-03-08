在前一場湖人與勇士大戰，「禪師」菲爾傑克生（Phil Jackson）被看見出席賽事，雖然他多年未在湖人任職，根據美媒《The Athletic》報導，傑克生可能仍對湖人高層具有影響力。老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）原先是傑克生的未婚妻，兩人沒結成婚但保持良好關係，珍妮會與他談論湖人隊的現況也不意外。

The Zen Master is in the building 🐐 pic.twitter.com/my55FYCKms — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 6, 2022

「傑克生出席湖勇大戰的鏡頭登上了湖人官方推特，他整個球季都頻繁與巴斯談論球隊情況。特別是現在圍繞著韋斯布魯克（Russell Westbrook）的諸多問題，似乎最能引起傑克生的興趣。」湖人顧問蘭比斯（Kurt Rambis）亦與傑克生熟識，蘭比斯曾被認為是珍妮巴斯最信任的軍師。

早在1999年湖人前老闆傑瑞巴斯（Jerry Buss）在世時，傑克生就開始與珍妮交往了，傑克生比珍妮年長16歲，兩人於2013年訂婚。然而就在2014年，紐約尼克重金聘請傑克生（5年6000萬美元）擔任總裁，傑克生遠赴東岸與珍妮分隔兩地，最終在2016年底，傑克生推特宣布與珍妮解除婚約。

美媒CBS體育分析，湖人球星詹姆斯（LeBron James）大概不會希望傑克生參與球隊的規劃，因為他與傑克生有矛盾。2016年11月，時任尼克總裁的傑克生與詹姆斯掀起口水戰，傑克生先爆料詹姆斯在熱火隊時期耍特權，還指稱詹姆斯身旁有一群「posse」，這是年輕黑人用語，講好聽是親衛隊，直接一點就是跟屁蟲，這引起詹姆斯不滿，表示「不再尊重傑克生」。