惠譽砍白俄羅斯主權信用評等 B降至CCC 10:422022/03/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白俄羅斯因參與俄羅斯入侵烏克蘭遭國際制裁，國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）今天以制裁衝擊為由，將白俄主權信用評等由B降至CCC。 身為俄國盟邦的白俄因協助俄國由其邊境入侵烏克蘭，而遭國際制裁。 路透社報導，惠譽警告，針對白俄的制裁以及可能祭出的新限制，加上白俄與俄國的經濟關係，都指向白俄償債的能力和意願極具不確定性。 標準普爾公司（S&P）上週也將白俄的信用評等由B降至CCC。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110308 惠譽砍白俄羅斯主權信用評等 B降至CCC 地緣政治風險遽增 金價上看2100美元 #白俄 #惠譽 #CCC #俄國 #白俄羅斯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏戰事恐導致高油價 美股重挫 道瓊跌797點 06:142022/03/08 財經 歐洲天然氣價飆近8成 創高 04:102022/03/08 全球財經 白宮： 中國配合歐美制裁俄羅斯 不擔心中俄更靠近 09:332022/03/08 國際 俄烏談判第三輪結束 雙方對停戰「無法取得重大進展」 04:392022/03/08 國際 俄將我列不友善名單 外交部：對我國經貿影響有限 11:532022/03/08 政治 俄烏衝擊能源市場 中國稱總體可控 04:102022/03/08 話題觀察 戰事延燒 美歐俄經濟陪葬 04:102022/03/08 財經要聞 新台幣爆量重貶1.35角 04:102022/03/08 財經要聞 看好戰後反彈 投資者押寶烏、俄債券 04:102022/03/08 全球財經 韓進快評》援助烏克蘭 低調點 10:502022/03/08 快評 黃小玉大漲 食品廠警戒 04:102022/03/08 財經要聞 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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