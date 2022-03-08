千附實業（8383）旗下千附精密（6829），經董事會7日決議通過參與投資某公司私募現金增資發行新股案，交易總金額上限新台幣2億元，至於對方的公司名稱與詳細交易條件，待交易確定後，將依規定另行公告；另千附精密也決議通過今年度資本支出預算逾1.49億元，股東常會預定5月26日召開。

千附精密上櫃每股發行價格暫定為66元，掛牌後的股本，將提升至逾5.91億元，預定3月11日由興櫃轉掛牌上櫃。

千附精密2020年7月20日公司設立，公布7日經董事會通過2021年度財報，全年度合併營收17.09億元，稅後盈餘2.56億元，EPS4.9元，優於2020年度1.12元。會中也決議去年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利4元。

千附精密今年股東常會將於5月26日召開，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，以不超過140萬股普通股為限，作為充實營運資金等用途，此次自股東會決議私募案日起的一年內，一次辦理。

千附精密說，本次募集普通股對象，擬引進策略性投資人，希冀藉由策略性投資人的品牌、行銷及技術優勢，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，對公司未來營運產生直接或間接助益，惟目前尚無已洽定的應募人。