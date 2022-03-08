大震撼！大S宣布再婚 新郎是韓星「酷龍」：將來台蜜月

去年11月才閃電宣布與汪小菲(已改名汪少菲)離婚的女星大S(徐熙媛)，恢復單身後她變得更加低調生活，連親友都不願輕易鬆口曝光她的近況，今天竟驚喜爆出再婚消息，對象是韓國天團「酷龍」成員兼知名DJ具俊曄，大S隨即轉發老公的po文，並吐露再婚心情。

大S與「酷龍」成員具俊曄再婚的消息，由男方先發表了聲明，隨即大S在臉書轉發了該則貼文，證實真的梅開二度，並吐露心聲：「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切讓我一步一步走到現在的所有」，還甜蜜地稱呼對方為「歐巴」。

大S臉書官宣再婚。(翻攝自大S 徐熙媛臉書)

而具俊曄相當貼心，同步發表韓、中文雙語聲明，宣佈自己與大S結婚，感性吐露跟大S原是20多年前相愛的兩個人，就此結下不解之緣，在聽到大S離婚的消息後，具俊曄翻找到20多年前她的電話，聯繫了女方，「幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來」。

具俊曄吐露因為彼此都想延續這份珍貴的愛情，也因為已經錯過太多時間，覺得不能再浪費，「所以我提議結婚，熙媛也終於接受了」，他甜蜜表示，此後兩人將一起生活，而如今具俊曄已53歲才當新郎，坦言結婚的時間真的很晚，「所以很希望得到大家的支持和祝福。感謝大家」。