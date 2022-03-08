近日多家西方跨國企業宣布抵制並退出俄羅斯市場，根據美國之音引述美國白宮方面表示，不擔憂因此使得俄羅斯與中國更靠近，並指出其實中國一直配合歐美制裁俄羅斯。此外，白宮表示不反對波蘭派戰機給烏克蘭。

烏克蘭與俄羅斯進行第三輪談判之際，美國總統拜登也與歐洲盟友開會商討局勢發展。根據白宮通話紀錄顯示，拜登與法國總統馬克宏、德國總理蕭茲、英國首相強生在當地時間週一上午通話，重申持續升高俄羅斯無端無理侵略烏克蘭的成本，並強調持續對烏提供安全、經濟與人道援助。4位領導人並就最近分別與烏克蘭跟俄羅斯總統的接觸交換意見。

而在美國7日的白宮新聞簡報會上，白宮發言人莎琪表示並不擔憂俄羅斯轉而向中國合作，她說在俄羅斯入侵烏克蘭之前，就看到中俄日益靠近。但是與中國的關係無法彌補俄羅斯因為制裁遭受的經濟損失。

莎琪表示，美國也看到中國遵守已經實施的制裁，中國不僅在聯合國安理會上棄權，還發表了烏克蘭主權與領土完整的言論。她更說如果中國不遵守制裁，美國有手段能使用。

此外，莎琪表示美國並不「阻止、或阻擋、或勸退」波蘭派遣戰機給烏克蘭，但在如何補充戰機方面將面臨複雜的後勤補給，因為採購新戰機並且移轉重要武器系統通常需要好幾年。

目前已有多家國際企業宣布退出俄羅斯市場，包括能源公司如Exxon Mobil和BP石油、網路公司如Google，Netflix、汽車公司如豐田汽車、福特，科技公司如Intel、HP、諾基亞等。

另外國際信用卡公司萬事達卡跟VISA卡也在上週末宣布停止俄羅斯業務，俄羅斯兩大銀行俄羅斯聯邦儲備銀行（Sberbank）、阿爾法銀行（Alfa Bank）隨即表示，正在打算與中國銀行合作，推出中國銀聯卡。