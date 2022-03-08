民眾在超市中可看到各式品牌的乳製品，但鮮奶和牛乳的差異，很多人搞不清楚。一名女大生在超市選購乳製品，發現其中一罐瓶身寫著「牛乳」售價只要59元，是所有乳製品中最便宜的，貼文曝光後，網友卻表示，牛乳並非100%的鮮奶。

女大生昨（7）日於論壇《Dcard》指出，晚間在全聯生鮮冷藏區挑選鮮奶，眾多品牌的鮮奶中，發現沒看過的牛奶牌子，罐裝大小和其他品牌一樣，但售價卻直接砍半，只要59元，是所有乳製品中最便宜的，好奇發文問網友「有人喝過嗎？」

疑問曝光後，網友也從她分享的照片中看出端倪，「妳看到59元的瓶身上面寫牛乳啊！意思就是不是真的鮮奶」、「若看到瓶身上面寫牛乳或牛奶，都是奶粉泡的，價格比較便宜很正常」、「牛乳和鮮奶不一樣，這是牛乳比較便宜是正常的」、「牛乳不是100%鮮奶啊」。

另外也有網友說，在超市選購鮮奶，會挑選有貼鮮乳標章，「我都認牛牛貼紙，有貼才是國產鮮乳唷」、「喝鮮乳，會看有沒有貼鮮乳標章」。原PO事後也在留言處說，「現在才發現牛乳跟鮮奶的區別，長知識了」。

食藥署在臉書粉專《食用玩家－食藥署》教3招分鮮奶和牛乳的差異。（圖／翻攝自食用玩家－食藥署）

食藥署過去也曾在臉書粉專指出，鮮乳、保久乳、調味乳及乳飲品皆可以在商品名稱叫牛乳 ，為了避免消費者將牛乳與鮮乳搞混，非鮮奶的牛乳類商品，會在包裝明顯處標註產品屬性如「保久乳」、「保久牛乳」、「調味乳」、「保久調味乳」、「乳飲品」及「保久乳飲品」等字樣，民眾若要購買鮮奶，則可選擇有貼鮮奶標章的產品。