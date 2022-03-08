學測成績出爐，不少學生摩拳擦掌填志願，一名女網友透露，弟弟數學A和英文都拿滿級分，只有國文是14級分，爸媽很希望他能選填醫牙相關科系，未來繼承家裡的診所，但弟弟沒有興趣，反倒想去念台大物理系，甚至還為此故意漏寫某些考題，希望能考差。貼文引起網友討論，不少人建議可以和爸媽好好談談，另也有不少網友驚呼，只看過要努力考好的，還是第一次聽到有人故意考差。

一名女網友昨在Dcard上發文提到，這次學測成績出爐，弟弟學測數學A和英文都是滿級分15級分，國文則是14級分，因此爸媽對他寄予厚望，希望他可以填醫牙相關科系，但弟弟卻一心想要念台大物理，讓家裡的氣氛變得很緊張。

女網友表示，當初她學測考了73級分，只差2級分就是滿分，所以爸媽都覺得她肯定會拚醫學系，沒想到她志在文組，偷偷填了台大法律系，因此爸媽轉而將念醫學系的夢想放到弟弟身上，希望弟弟畢業後可繼承家中的診所。

女網友指出，弟弟從小到大成績都比她還要好，加上有了她這個前車之鑑，所以爸媽對於弟弟填志願這件事情很關心。而弟弟甚至為了不去念醫牙，試圖讓學測不要滿級分，所以國文的混合題的手寫都沒有寫，英文某一個翻譯題沒寫，結果英文還是不小心拿了15級分，讓他非常扼腕。

女網友透露，弟弟非常煩惱要怎麼說服家人不去念醫學系，因為他對生物雖不排斥，但卻毫無興趣，反而很喜歡物理和數學，而她也覺得弟弟完全是個可以出國讀書、發光發熱的存在，好希望家人可以懂。

貼文引起網友討論，「天才的煩惱」、「好厲害，只有看過拚高分，沒看過還可以選擇低分的」、「都啥年代了，怎麼還會有父母會要小孩去繼承什麼，讀物理系很好啊！你弟那麼會讀書，以後可以去做基礎研究」、「有診所可以接當然爽爽接啊，這是令人羨慕的條件欸，醫學系很值得考慮！」