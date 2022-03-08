歌手謝和弦去年走過風風雨雨終於和陳緗妮(莉婭)於去年4月結婚，日前爆出婚變危機，祈錦鈅捲入其中，沒想到昨晚(3/7) 莉婭單方面宣布離婚，這段婚姻僅維持短短1年就終結，文章po出後，謝和弦在留言區寫下「卡」這個字，用意實在太微妙，而直到深夜3點半，謝和弦首度發聲，間接證實離婚。

謝和弦與莉婭之間的感情，在昨晚起了大波瀾，首先在昨晚8點多，謝和弦在臉書宣傳新歌〈抱歉我是渣男〉，寫下：「有抽就有抽沒有煙霧彈！有渣就有渣我是大蟒蛇！看到PTT一堆人崩潰問為什麼謝和弦那麼多女生喜歡？原因很簡單，因為她們寧願在渣男床上哭，也不要陪無聊酸民整天靠北別人見不得別人好！」，更特地標籤「如果我離婚一定跟妳結婚」，不料1個小時後，莉婭就po文宣布離婚。

謝和弦被離婚後首發聲。(翻攝自謝和弦 R-chord (阿扣)臉書)

莉婭在稍晚於臉書宣布兩人已經離婚的消息，開頭即感謝謝和弦這些日子的陪伴，「謝謝媒體、大眾這3年來的追逐，我和謝和弦的相遇本來就是一場錯誤，我未曾在他最低潮的時候離開，但我很願意在他康復了的時候還他自由，是時候也該畫下句點了」，宣告兩人正式分手，祝福所愛之人未來幸福快樂，並自我打氣「我是陳緗妮，今後我會更努力做自己」。

針對莉婭單方面宣布離婚，謝和弦隨即到該篇文章底下留了「卡」字，讓眾望友傻眼直呼「你就當事人卡屁卡」，謝和弦直到本月7號凌晨深夜3點多，才首度po文發聲，寫下：「噓！讓我先Chill一下～哈們」，甚至隨即邁向下一步，標籤寫道：「私訊報名下一任謝太太」，間接證實離婚一事已成定局。