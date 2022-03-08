大S去年底和汪小菲10年婚姻告終，敢愛敢恨的大S恢復單身106天後，今(8日)投下震撼彈，宣布與大她7歲的前男友、韓星「酷龍」成員具俊曄再婚，兩人目前已在韓國辦好結婚手續，男方之後將來台辦手續並補度蜜月。而外界好奇汪小菲與張蘭反應，據知，張蘭昨仍忙直播和粉絲互動，談到大S，張蘭表情黯然稱自己只有一個兒媳，沒有新兒媳，替汪小菲和張穎穎緩頰，並稱很想念大S。

汪小菲與大S宣布離婚不久，大陸媒體便拍到汪小菲與小14歲女星張穎穎互動親密，十指緊扣，大陸狗仔甚至隔空喊話要汪小菲別再否認，而張蘭當時親上火線，替汪小菲否認帶新女友到三亞的傳聞，強調：「我覺得都是天大的笑話。我跟兒子做人做事不是這麼齷齪，也不是那麼缺德沒底線的人」。

張蘭昨直言想念大S，稱「只有一個兒媳」。（圖／翻攝自微博）

對於兒子的清白，張蘭更揚言再亂傳消息者恐吃官司，但這陣子以來張蘭態度反覆，一會兒被抓包按讚罵大S的發文，「我也支持小菲，那麼好的教育，還得遷就她，多久都不回北京，不考慮奶奶想孩子嗎」，一會兒又按讚支持兩人復合的網友，「汪小菲和大S和好吧，我們真的很捨不得大S，雖然她之前很做作，但是也要多看她的優點」，也不時點讚替汪小菲平反的拉文，「兒子很懂孝順，不是應該的嗎？孝順就是媽寶嗎？」

張蘭先前更對汪小菲和大S失敗的婚姻開示，說：「一段感情能讓你進步受益，無論是中途離場，還是白頭偕老，都是非常有價值的」，又表示非常欣賞大S，稱讚她正直且善良，是永遠的兒媳，昨張蘭又在直播中點名想念大S，指出：「蘭姐只有一個兒媳，沒有新兒媳」，再三否認汪小菲有新女友，如今大S梅開二度消息傳來，外界都十分期待張蘭稍晚開直播會如何回應。