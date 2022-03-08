新住民與新二代也於成果展中帶來精彩的異國風情舞及樂器等表演，還有美食DIY等體驗。（陳世宗攝）

取得證書的學員將納入移民署多元文化講師資料庫，以協助各服務站推廣文化交流，並提供各界與企業延攬聘用！（陳世宗攝）

內政部移民署委託靜宜大學辦理「新住民多元文化人才培訓計畫」，並於東協廣場「靜宜大學臺中跨境體驗示範基地」舉辦成果展。（陳世宗攝）

靜宜大學長期重視新住民子女的發展教育及學習成效，並辦理新二代到東南亞實習及臺企實習等活動。（陳世宗攝）

內政部移民署委託靜宜大學於去年8月至今年1月辦理「新住民多元文化人才培訓計畫」，分別有137位完成初階課程、92位通過進階訓練，並於東協廣場「靜宜大學台中跨境體驗示範基地」舉辦成果展。移民署副署長梁國輝說，取得證書的學員將納入移民署多元文化講師資料庫，以協助各服務站推廣文化交流，並提供各界與企業延攬聘用，讓更多新住民及新二代能參與公共事務！

梁國輝指出，為落實我國開放政府行動方案「促進新住民公共參與及發展」，移民署積極推動新住民參與公共事務，並以「多元文化人才培訓計畫」等培力措施，招收新住民及其子女參與相關課程。感謝立委羅美玲長期催生新住民的公共參與，靜宜大學也肩負起規劃第一屆課程培訓的重責大任。

參與「新住民多元文化人才培訓計畫」學員，也在成果展中分享心得；新住民與新二代並帶來精彩的異國風情舞蹈與樂器等表演，還有美食DIY等體驗。

立委羅美玲恭喜通過培訓的學員，並表示，新住民或新二代具多元的文化背景，若能結合在地的閩南、原住民及客家等文化，會增加更多優勢！期望延續「新住民多元文化人才培訓計畫」，以促進跨文化交流與族群融合，對臺灣多元文化發展也是很重要的里程碑。

靜宜副校長王俊權指出，該校長期重視新住民子女的發展教育及學習成效，並辦理新二代到東南亞實習及臺企實習等活動，期待透過多元文化交流，豐富臺灣文化。

靜宜大學職產長魏清圳強調，「新住民多元文化人才培訓計畫」分為初階及進階課程，授課地點涵蓋北中南東等四區。很多新住民來臺多年，但對台灣文化不一定瞭解，透過靜宜專業教師及課程設計，不僅傳遞台灣客家、原住民、閩南及眷村等不同族群在地文化，還有各國風俗民情；學員透過扎實訓練在取得證書後，必能成為臺灣與新住民母國文化的重要橋梁。

越南籍學員丁氏讓來台17年，目前擔任來台越南同胞的華語教學工作。她表示，在培訓課程中，學習各國文化、口語表達及簡報製作等能力，期望能發揮所學協助更多人認識臺灣。

學員范雪珂說，她來台5年，目前擔任新北市8所國中小學的越南語教師，很榮幸參與並通過移民署多元文化人才培訓計；希望透過所學提升教學的專業與技巧，讓學生更開心上課與學習。

中區區長林忠訓指出，中區因東南亞文化蓬勃發展，去年文化部相關活動多達35場，遙遙領先中市28區；日前在中區舉辦的印尼爪哇婚禮活動，民眾能體驗豐富的東南亞等多元文化融合宛如「偽出國」。