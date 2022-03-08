為何留王美花？ 蘇貞昌提一事「表現卓越」：下台反而輕鬆

303全台大停電，行政院長蘇貞昌昨宣布慰留經濟部長王美花，引發質疑。對此，蘇貞昌今表示，「美花部長」有表達要負起政治責任，但他認為下台反而瀟灑、輕鬆，因此要求王美花用6個月時間拿出魄力盤整事故，這才是負責。

行政院准予台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利請辭，董事長職缺由經濟部政務次長曾文生代理，總經理則由副總經理王耀庭內升。至於經長王美花去留，蘇以其為重大政策努力為由並未准辭，但要求她在6個月內督導台電提出強化電網韌性完整計畫。

303全台大停電事件，台電公司董事長楊偉甫（左）、總經理鍾炳利（右）請辭獲准，經濟部長王美花（中）被留任。圖為日前3人前往台電大樓說明供電恢復狀況。（本報資料照片）

面對外界質疑，蘇貞昌今赴立法院備詢前表示，去年這個時候，全台碰到百年大旱，王美花帶領團隊度過危機，表現卓越。現在發生大停電，對不起國人，王美花有再次表示要負起政治責任，「我告訴她，下台瀟灑的走是瀟灑，也是輕鬆」，但要求她拿出能力、魄力、努力，找出為什麼一再發生事故，把操作、管理，甚至於電網韌性等種種問題，在6個月內找出來盤整解決才是負責任。