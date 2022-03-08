今年學測數學A是史上最難，有人爆料指因為大考中心一位數學科研究員的子女報考，為了迴避，所以數學A命題未使用題庫。對此，大考中心主任周兆民表示，這名研究員已2年未接觸題庫，而且學測各科命題一定會使用到題庫的題目，不可能不使用題庫。

今年數學A超難，僅789人考滿級分15級分，占全國1％不到。大考中心設定各科滿級分比例在2％至5％間，但數學A顯然沒有達成預期目標，大考中心也認錯。

今年數學A為何這麼難？有人爆料，大考中心一位學測研究員說，今年數A超難的原因是，數學科研究員小孩參加考試，為了迴避，所以數學A命題沒有使用題庫的題目。

對此，周兆民表示，根據規定，研究員若有三親等內的小孩報考，不能參與命題。每次升學考試試務工作開始前，大考中心都會進行調查，要相關的人迴避。

周兆民坦承，今年確實有數學科研究員的小孩報考，不過他已2年未接觸題庫。對於數學A未採用題庫的說法，他予以否認，因為學測各科命題一定要使用題庫，不可能不用。