風好大！路燈不敵強風倒塌壓毀8機車 高雄騎士怕爆。

驚險一瞬間！高雄市仁武區6日晚間吹起超強陣風，而在仁雄路87號前的路燈不敵強風吹拂，慘遭「連根拔起」，壓垮停在路旁的8輛機車，所幸並無人員傷亡，而事發過程的監視器畫面曝光，相當驚險。

仁雄路上的監視器畫面記錄下事發過程，透過影片可見，強勁的陣風不停吹彿，站在一旁的行人衣服被風吹的狼狽，頃刻間，前方的路燈發出不尋常的「嘰呀」聲響，並開始搖擺晃動，搖搖欲墜。

下段畫面中，路燈疑似不敵強風，連底座被拔起應聲倒下，先是砸中停在路旁的8輛機車後，隨即滾落人行道，嚇壞目擊路人，而當時還有一名外送員騎著機車準備起步，見路燈倒下還連連後退逃命。

對此，仁武警方表示，澄觀派出所接獲報案指路燈倒塌，警員到場查看為路燈因不明原因地基斷裂倒塌，致路邊停放機車倒下共計8台機車損壞，幸無人員受傷，警方並在現場警戒防止意外發生，同時通報相關單位到場處理。