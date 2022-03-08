嘉義市青年創業再添一力，繼去年辦理第一屆「青年創業補助計畫」，讓青年發揮潛力，勇敢追夢，今年持續端出牛肉，徹底實踐支持勇媽市長黃敏惠青年政策，提供每件補助案最高90萬元之創業補助，總補助金300萬元，支持青創事業穩定發展，勇敢打造自己的事業版圖，今(4)日在嘉義in89豪華影城舉辦說明會，並邀集第一屆青創團隊經驗分享，現場黃敏惠市長也直呼每一位創業者的分享真的很精彩，同時肯定所有青年創業者的努力。

黃敏惠市長參觀青年創業補助計畫攤位／嘉義市政府提供

黃敏惠市長表示，小小的嘉義市，有大大的創新，我們有不斷努力的人才，願意在嘉與市府團隊一起努力。創業真的很辛苦、不容易，為了讓青年朋友圓夢，嘉義市府努力打造，為青年創業者提供一個平台，結合各界資源，感謝議會以及嘉易易創中心、嘉義大學等多個單位的支持與協助。青年人願意努力就會看到機會。去年辦理第一屆「青年創業補助計畫」成果亮眼，每一個計畫都非常精彩，藉由業師陪伴、在地輔導，市府成立一個大平台，大家彼此互相加油打氣共享共好，也可以因為交流、對談中減少許多創業阻礙，獲得更多機會。

黃敏惠市長致詞，第二屆有事青年節開跑／嘉義市政府提供

黃敏惠市長說，青年發展一直是市府重視的一環，為讓青年創業有依靠，市府已準備好成為青年團隊強而有力的後盾，「青年有事、國家就沒事」，嘉義市整座城市，都是青年最好的試驗場域，可以測試你的產品、打磨你的商業模式、串連最好的人才，市府會做大家最好的後盾！3月29是青年節，市府從今天開始將會辦理一系列的青年活動，歡迎大家一起來！

國立嘉義大學副校長李鴻文表示，年輕人創業，只要有想法，市府團隊及嘉易創創育中心等，會來幫您想辦法！不用等到很厲害才開始，只要行動，就會很厲害！鼓勵所有青年朋友，勇敢築夢，夢想成真。

嘉義市政府建設處表示，為營造青年返鄉、留鄉有良好的創業環境，市府自110年創辦第一屆青年創業獎勵補助計畫，成功孵化9組青創團隊將創新創意發想落實為實際商品及優化商業模式，已有顯著成效，第二屆補助計畫除延續110年創業啟動類(Start-up)及經營模式優化類(A To A+)補助，每案申請以40萬元為上限，今年更加碼補助50萬元補助空間修繕費，因此每案最高可獲得90萬元的創業圓夢基金，總補助金高達300萬元。

111年持續結合嘉義在地優良創育機構，透過青年專業培力、青年創生產業輔導與陪伴成長等三項培力機制，協助青年們對接到合適的資源，減少創業的風險，同時也期待透過「以大帶小」的模式，讓110年獲補助團隊接力扶持下一批青創築夢家誕生與群聚，鼓勵更多具有創業企圖心的青年留鄉、返鄉、移居來「嘉」創業發展志向。

「111年嘉義市青年創業獎勵補助計畫」徵件已於2月11日率先開跑，申請案受理至3月31日止，歡迎嘉義市20至45歲青創業者踴躍申請，相關申請文件可至「嘉義市政府建設處-便民服務-表單下載-工商科」下載取得。如有計畫申請相關問題，請撥打專案辦公室服務專線05-2771796洽詢。