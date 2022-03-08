白俄羅斯因參與俄羅斯入侵烏克蘭遭國際制裁，國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）7日以制裁衝擊為由，將白俄主權信用評等由B降至CCC。

身為俄國盟邦的白俄因協助俄國由其邊境入侵烏克蘭，而遭國際制裁。

路透社報導，惠譽警告，針對白俄的制裁以及可能祭出的新限制，加上白俄與俄國的經濟關係，都指向白俄償債的能力和意願極具不確定性。

標準普爾公司（S&P）上週也將白俄的信用評等由B降至CCC。