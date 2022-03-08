台積電近期股價崩跌與外資大賣持股有極大關係，截至昨（7日）收盤，外資持股比例已下降至74. 13％，創下2011年以來新低。今年至今，外資已賣超台積電逾23萬張，金額高達1349億，已超過2020年全年賣超金額1300億，新加坡、挪威主權基金是外資大賣台積電的主要指標，而外資之所以狂賣台積電，則與地緣政治風險升高相關。

受到新冠肺炎疫情、俄烏戰爭延燒及台灣地緣政治風險升高等因素衝擊，台積電股價在今年初創下688元高點後，至今（8日）盤中最低561元已大跌超過18%。截至昨天收盤，外資連已11賣超台積電，合計賣超逾30萬張，光昨單日就賣超近59,332張。

工商時報報導，從2020年開始，外資大舉調節台積電持股，從2020年以來累積賣超台積電達4,923億，占整體外資賣超台股1兆3,343億元的約37％，7日持股水位降至74.13％，創2011年11月28日以來低點。

報導指出，外資賣超台股以新加坡主權基金與挪威主權基金最具代表性，新加坡主權基金2020年減碼台積電約9.5萬張，套現約476.3億，若再加上先進星光先進總合國際股票指數賣出台積電約4.2萬張，台積電旗下兩大新加坡股東賣超台積電688億，而挪威主權基金則從2021年開始由買轉賣。

法人認為，外資大舉調節台積電的原因與地緣政治風險升高有關，尤其美國總統拜登2021年上任後，以晶片荒名義干預台積電，今年又爆發俄烏戰爭，台灣地緣政治敏感，加速外資減碼。

即使外資頻頻賣超台積電，但外資券商對於台積電評價仍不差，近期摩根士丹利證券認為，台積電N3e製程生產良率進步，量產時間可能從2023年第三季提前一季至2023年第二季，因此重申「優於大盤」投資評等，推測未來12個月合理股價780元。